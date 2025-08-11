Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra en Tab S10 Lite Gelekt

Samsung werkt aan verschillende nieuwe tablets, waaronder de Galaxy Tab S11, de Tab S11 Ultra en de Tab S10 Lite opgedoken. Dankzij een lek weten we nu meer over de specificaties en prijzen van deze tablets.

Er is informatie uitgelekt over de aankomende Samsung Galaxy Tab S11-serie. De bron Dealabs heeft zowel specificaties als prijzen van de Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra gedeeld. Volgens de bron beschikken beide tablets over een MediaTek Dimensity 9400-processor, een 13MP hoofdcamera en een 12MP selfie-camera. Consumenten kunnen kiezen uit een WiFi- en 5G-model.

De reguliere Galaxy Tab S11 beschikt over een 11-inch AMOLED-scherm, terwijl de Tab S11 Ultra is uitgerust met een 14,6-inch scherm. Beide tablets kunnen met 45W snelladen, maar de accu van de Galaxy Tab S11 heeft een capaciteit van 8.400 mAh, terwijl de Tab S11 Ultra beschikt over een 11.600 mAh accu.

De Samsung Galaxy Tab S11 is verkrijgbaar in de volgende configuraties:

– 12 GB + 128 GB: WiFi: €899, +5G €1049

– 12 GB + 256 GB: WiFi: €959, +5G €1109

– 12 GB + 512 GB: WiFi: €1079

De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra is verkrijgbaar in de volgende configuraties:

– 12 GB + 256 GB: WiFi: €1339, +5G €1489

– 12 GB + 512 GB: WiFi: €1459, +5G €1609

– 16 GB + 1 TB: WiFi: €1759

Samsung werkt ook aan de voordeligere Galaxy Tab S10 Lite. Deze tablet beschikt over een 10,9-inch LCD-scherm, een Exynos 1380-processor, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera en een 8.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen.

De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is verkrijgbaar in de volgende configuraties:

– 6 GB + 128 GB: WiFi: €399, +5G €459

– 8 GB + 256 GB: WiFi: €469, +5G €529

Naar verwachting zal Samsung de tablets in het derde kwartaal van dit jaar, mogelijk al op 4 september, officieel introduceren.

via [droidapp]