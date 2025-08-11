“Google Pixel Buds 2a Krijgt Actieve Ruisonderdrukking”

Google zal binnenkort een nieuw setje voordelige oordopjes introduceren, met de naam Pixel Buds 2a. Volgens de laatste berichten krijgen de draadloze oordopjes een functie dat zijn voorganger niet heeft. De Google Pixel Buds 2a krijgt namelijk ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking.

De Google Pixel Buds Pro 2 zijn de vlaggenschip oordopjes van Google, maar vanwege de adviesprijs is de Pixel Buds Pro 2 niet voor iedereen een geschikte keuze. Voor mensen met een kleiner budget heeft Google in 2021 de Pixel Buds A uitgebracht en binnenkort zal Google de opvolger introduceren. Tech-lekker Evan Blass heeft nu enkele specificaties van de Pixel Buds 2a gedeeld.

De grootste verandering ten opzichte van zijn voorganger is de toevoeging van actieve ruisonderdrukking. Dankzij “ANC” hoor je veel minder omgevingsgeluiden en kun je ongestoord naar muziek luisteren. “Silent Seal 2.0”, een functie die aanwezig is op de duurdere Buds Pro 2 is niet aanwezig op de goedkopere Buds 2a. Hierdoor is de ruisonderdrukking minder goed dan op de vlaggenschip-oordopjes, maar dat is natuurlijk te verwachten.

Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld gaat de accu van de Pixel Buds 2a tot 7 uur mee. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 20 uur naar muziek luisteren. Verder valt op dat de Buds 2a geen ondersteuning heeft voor draadloos opladen.

Google heeft op 20 augustus een Made by Google-evenement ingepland, waar het bedrijf de Pixel Buds 2a waarschijnlijk officieel zal introduceren. Op deze dag krijgen we ook de Pixel 10-serie en de Pixel Watch 4 te zien.

