Productpagina’s Van Samsung Galaxy A17 5G Opgedoken

De Samsung Galaxy A17 5G is nog niet officieel aangekondigd, maar verschillende webwinkels hebben nu de productpagina’s online gezet. Ook in Nederland is de smartphone nu te bestellen via Bol, Coolblue en Belsimpel.

Samsung heeft de Galaxy A17 zelf niet aangekondigd, maar mensen die op zoek zijn naar een nieuwe budget-smartphone kunnen de Galaxy A17 nu kopen voor 229 euro. De smartphone lijkt veel op zijn voorganger, maar brengt een paar kleine upgrades met zich mee.

De Samsung Galaxy A17 5G beschikt net als zijn voorganger over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1330-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. Wel heeft de Galaxy A17 5G in tegenstelling tot zijn voorganger optische beeldstabilisatie. De selfie-camera heeft een 13MP resolutie en de 5000mAh accu heeft ondersteuning voor 25W snelladen.

De Galaxy A17 is met een dikte van 7,5mm ietsjes dunner dan de Galaxy A17. Ook is de smartphone 8 gram lichter. De Galaxy A17 5G is voorzien van 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Ondanks de lage adviesprijs ontvangt de smartphone zes jaar lang beveiligingsupdates en OS-updates.

