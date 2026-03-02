Xiaomi Introduceert Pad 8 en Pad 8 Pro

Xiaomi heeft tijdens het Mobile World Congress een groot aantal nieuwe producten aangekondigd. Zo maakten we onder andere kennis met drie nieuwe smartphones, maar heeft de fabrikant ook twee nieuwe tablets aangekondigd. Hieronder zetten we alle details van de Xiaomi Pad 8 en de Pad 8 Pro op een rijtje.

De Xiaomi Pad 8 en Pad 8 Pro zijn de dunste tablets die Xiaomi tot nu toe op de markt heeft gebracht. De behuizing is slechts 5,75 mm dik en de tablets wegen 485 gram. Beide tablets beschikken over een 11,2-inch scherm met een 3,2K-resolutie, een piekhelderheid van 800 nits en een 144Hz verversingssnelheid.

De reguliere Xiaomi Pad 8 beschikt over een Snapdragon 8s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 9.200 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 13MP hoofdcamera en een 8MP selfie-camera. De tablet heeft ondersteuning voor een stylus en en is verkrijgbaar in de kleuren pine green, grijs en blauw voor een adviesprijs van 449 euro.

De Xiaomi Pad 8 Pro beschikt over een krachtigere Snapdragon 8 Elite-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 9.200 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 50MP hoofdcamera en een 32MP selfie-camera. De Xiaomi Pad 8 Pro krijgt een adviesprijs mee van 599 euro.