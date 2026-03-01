Xiaomi 17-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra en Leica Leitzphone aangekondigd. De nieuwe smartphones beschikken over high-end specificaties en verschijnen ook in Europa op de markt.

Xiaomi heeft deze week verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder drie nieuwe smartphones. We maken kennis met de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra, die op de markt verschijnen voor 999,90 euro en 1499,90 euro. Voor de premium Leica Leitzphone ben je maar liefst 1999,90 euro kwijt.

De Xiaomi 17 Ultra beschikt over een 6,9-inch OLED-scherm met een resolutie van 2608 x 1200 pixels, een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz en een piekhelderheid van 3500 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen en 50W draadloos laden.

De camera-setup van de Xiaomi 17 Ultra bestaat uit een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 200MP telelens en een 50MP groothoeklens. De behuizing is 8,29 mm dik en de smartphone weegt 218 gram. De Xiaomi 17 Ultra is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en Starlit Green voor een adviesprijs van 1499,90 euro.

De reguliere Xiaomi 17 beschikt over een 6,3-inch OLED-scherm met een resolutie van 2656 x 1220 pixels, een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz en een piekhelderheid van 3500 nits. De smartphone maakt gebruik van een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 6.330 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en 50W draadloos laden. Voorop vinden we een 50MP selfie-camera en achterop beschikt de Xiaomi 17 over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 50MP groothoeklens.

De Xiaomi 17 is 8,6mm dik, weegt 191 gram en is verkrijgbaar in de kleuren Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue en zwart voor een adviesprijs van 999,90 euro.

Om het 100 jarige bestaan van Leica te vieren heeft het bedrijf samen met Xiaomi de Leica Leitzphone geïntroduceerd. Deze smartphone beschikt over een aluminium behuizing met een fysieke draaknop aan de achterkant, die je kunt gebruiken voor het inzoomen met de camera’s. Verder komen de specificaties overeen met die van de Xiaomi 17 Ultra. Wel zien we softwarematig wat veranderingen. Zo komt de Leica Leitzphone met een wat andere interface en een Leica Essential-modus, waarmee je de fotostijl kunt nabootsen van Leica-camera’s zoals de Leica M9 en de M3.

De Leica Leitzphone kost maar liefst 1999,90 euro en is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart.

via [AW]