Xiaomi Watch 5 Met Wear OS Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Xiaomi Watch 5 is een Wear OS-smartwatch met een opvallend lange accuduur.

De nieuwste smartwatch van Xiaomi draait op Wear OS 6 van Google. Hierdoor heeft de Xiaomi Watch 5 toegang tot Google-diensten, zoals de Play Store en Google Maps. Smartwatches die draaien op Wear OS hebben doorgaans niet de langste accuduur, maar Xiaomi heeft de Watch 5 uitgerust met een opvallend grote 930mAh accu. Deze grote accu in combinatie met de dual-chip architectuur, aangedreven door de Snapdragon® W5 Gen 1 en de BES2800 low-power co-processor, zorgt voor een accuduur tot 6 dagen in de slimme modus. In de energiebesparende modus is een accuduur tot 18 dagen mogelijk.

De Xiaomi Watch 5 heeft een 1,54-inch display met dunne randen en een roestvrijstalen frame. Het is mogelijk om middels gebaren een workout te starten of een foto te maken op afstand. De Xiaomi Watch 5 krijgt een adviesprijs mee van 299,99 euro.

Xiaomi heeft deze week niet alleen een nieuwe smartwatch aangekondigd, maar ook een aantal nieuwe smartphones en nieuwe tablets.