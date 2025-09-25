Xiaomi Introduceert Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi heeft een nieuwe tablet aangekondigd onder de Redmi-merknaam. De Redmi Pad 2 Pro heeft een 12,1-inch scherm en een zeer grote accu. Er is een WiFi-only en een 5G-versie van de tablet uitgebracht.

De Redmi Pad 2 Pro beschikt over een 12,1-inch scherm met een 2,5K resolutie en een 120Hz ververssnelheid, vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos en Hi-Res Audio, een Snapdragon 7s Gen 4-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De 5G-versie van de Redmi Pad 2 Pro heeft een 13MP camera, terwijl de WiFi-versie het moet doen met een 8MP camera.

De tablet heeft een zeer grote 12.000 mAh accu, met ondersteuning voor 33W snelladen. Deze accu kun je ook gebruiken als powerbank om andere apparaten mee op te laden. Xiaomi levert de tablet met een Redmi Smart Pen en er is ook een losse toetsenbord verkrijgbaar.

De WiFi-versie van de Redmi Pad 2 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Graphite Gray, Silver en Lavender Purple voor een vanafprijs van 299,90 euro. De 5G-versie is verkrijgbaar in de kleuren Graphite Gray en Silver voor een vanafprijs van 379,90 euro. Wanneer je de tablet voor 31 oktober 2025 koopt krijg je gratis een setje Redmi Buds 6 Pro oordopjes ter waarde van 79,99 euro cadeau.