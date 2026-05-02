OnePlus Pad 4 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week een nieuwe high-end tablet geïntroduceerd. De OnePlus Pad 4 beschikt onder andere over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een grote accu. Op dit moment is de tablet echter alleen voor de Indiase markt aangekondigd.

De OnePlus Pad 4 is een grote tablet met een 13,2-inch LCD-scherm. Dit scherm heeft een 3,4K-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 13.380 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. De behuizing is 5,94 millimeter dun.

In de Indiase webshop van OnePlus krijgt de OnePlus Pad 4 een vanafprijs van omgerekend ongeveer 600 euro. Informatie over de beschikbaarheid in andere landen hebben we echter nog niet. Aangezien OnePlus zich steeds verder uit de Europese markt trekt, is de kans redelijk groot dat de OnePlus Pad 4 niet in Nederland op de markt verschijnt.

