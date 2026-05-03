OnePlus Nord 6 Nu In Nederland Verkrijgbaar Vanaf 469 Euro

OnePlus heeft de Nord 6 niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar via de grijze import is de nieuwe mid-range smartphone nu toch bij verschillende Nederlandse webwinkels te koop. De OnePlus Nord 6 krijgt een vanafprijs mee van 469 euro.

De OnePlus Nord 6 is onder andere te koop op Bol.com, waar de uitvoering met 256GB opslagruimte 469 euro kost. Voor 512GB opslagruimte betaal je 549 euro. Bij Belsimpel betaal je echter 499 euro voor 256GB en 529 euro voor 512GB. De prijzen verschillen dus per webwinkel. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en lichtgroen.

De OnePlus Nord 6 beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 165Hz ververssnelheid en een 3600 nits piekhelderheid, een Snapdragon 8s Gen 4-processor, een 9000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 16 en ontvangt 6 jaar OS- en beveiligingsupdates.

