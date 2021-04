Renders Tonen Budget-smartphone Samsung Galaxy A22

Samsung werkt weer aan een nieuwe budget-smartphone. Het gaat om de Galaxy A22, die nu te zien is op de onderstaande gelekte afbeeldingen. De beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Steve Hemmenstoffer (OnLeaks).

De Galaxy A22 is de opvolger van de Galaxy A21s en verschijnt waarschijnlijk over een paar maanden op de markt. De smartphone krijgt een nieuw design en heeft een 6,5-inch HD-scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera. De plastic behuizing is volgens de bron 8,7 millimeter dik. Achterop zien we een driedubbele camera die vermoedelijk is uitgerust met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens en een macro/dieptelens. In de behuizing vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een USB-C poort.







Het is goed mogelijk dat de Galaxy A22 ondersteuning krijgt voor het 5G-netwerk. Als dit inderdaad het geval is zal de Galaxy A22 de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung worden. De Galaxy A21s is momenteel al verkrijgbaar voor 150 euro.

via [androidplanet]