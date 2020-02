Huawei Zal P40 En P40 Pro Op 26 Maart Introduceren

Huawei heeft bekendgemaakt dat de Chinese fabrikant op 26 maart de Huawei P40 en de P40 Pro zal introduceren. De P40-serie is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Huawei, die waarschijnlijk net als zijn voorganger zonder Google Play Services op de markt zal verschijnen.

Over een maand kunnen we de Huawei P40 verwachten. Volgens de geruchten lijkt de smartphone qua uiterlijk veel op de Huawei P30. Intern verwachten we de Kirin 990-processor. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag. De selfie-camera zit in een uitsparing in het scherm.

De Google-diensten, zoals de Play Store, Gmail, Maps en andere diensten van Google ontbreken waarschijnlijk. In plaats daarvan is de smartphone voorzien van “Huawei Mobile Services”, Huawei’s alternatief voor Google Play Services.

Na de officiële introductie op 26 maart zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]