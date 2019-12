Huawei P40 Lite Te Zien Op Gelekte Afbeeldingen

Eerder schreven wij al over gelekte specificaties van de Huawei P40 Pro, maar er zijn ook details en afbeeldingen uitgelekt van de P40 Lite, een goedkopere uitvoering. We hebben hieronder even de details op een rijtje gezet.

We kunnen nog niks met zekerheid zeggen, maar volgens de geruchten heeft de Huawei P40 Lite heel veel weg van de Nova 6 SE. Op de bovenstaande afbeelding zien we dat de smartphone dunne schermranden heeft en dat de selfie-camera zit verwerkt in een kleine uitsparing in de linkerbovenhoek. Achterop zien er een camera-module met vier lenzen. De smartphone is in verschillende kleuren afgebeeld.

Volgens de geruchten beschikt de Huawei P40 Lite over een 6,4-inch Full-HD+ scherm, een Kirin 810-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4200 mAh accu, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Het is nog onduidelijk wanneer Huawei de P40 Lite zal introduceren.

