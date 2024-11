Gerucht: “Xiaomi Werkt Aan Eigen Chipset”

Xiaomi werkt volgens een bericht van Bloomberg aan een eigen chipset voor smartphones. Met een eigen chipset wil Xiaomi minder afhankelijk zijn van Qualcomm en MediaTek, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de chipsets.

De meeste Android-smartphones beschikken over een chipset van Qualcomm, MediaTek of Samsung. Steeds meer fabrikanten kijken echter naar de mogelijkheid om een eigen chipset te ontwikkelen, zodat ze niet meer afhankelijk hoeven te zijn van deze bedrijven. Zo ontwerpt Google bijvoorbeeld sinds 2021 zijn eigen Google Tensor-chip voor de Pixel-smartphones. Google ontwerpt deze chipsets en laat de chips vervolgens ontwikkelen door Samsung.

Xiaomi heeft vergelijkbare plannen, aldus Bloomberg. Bloomberg schrijft dat “de eigengemaakte chip van Xiaomi kan helpen meer zelfvoorzienend te zijn en op te vallen in een Android-markt onder leiding van Qualcomm-klanten. De massaproductie van de zelfontworpen chip zal naar verwachting in 2025 beginnen.“

Het is nog onduidelijk of Xiaomi wil gaan concurreren met de high-end chipsets of dat de Chinese fabrikant zich meer gaat focussen op de mid-range markt. Ook is het mogelijk dat Xiaomi naast chipsets voor smartphones chips voor zijn elektrische auto’s gaat ontwerpen. Xiaomi heeft zelf echter nog geen informatie naar buiten gebracht over het ontwikkelen van eigen chipsets.

