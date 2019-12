Samsung Introduceert Goedkope Galaxy A01

Samsung heeft een nieuwe smartphone geïntroduceerd voor in de Galaxy A-serie. Het gaat om de Galaxy A01 die vermoedelijk voor minder dan 150 euro op de markt zal verschijnen.

De Samsung Galaxy A01 beschikt over een 5,7-inch HD+ scherm met een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera, een octa-core processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 13MP + 2MP dual-camera, een 3000 mAh accu en ondersteuning voor dual-SIM.

De Galaxy A01 verschijnt op de markt in de kleuren rood, blauw en zwart, maar een adviesprijs en releasedatum heeft Samsung nog niet bekendgemaakt. Aangezien de Galaxy A10, de huidige goedkoopste smartphone in de Galaxy A-serie, een adviesprijs mee kreeg van 150 euro, verwachten we dat de Galaxy A01 voor rond de 130 euro op de markt zal verschijnen.

