Samsung Galaxy Fold Komt Naar Nederland

Samsung heeft de Galaxy Fold via een persbericht officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd. De fabrikant heeft de afgelopen maanden gebruikt om de opvouwbare smartphone en de klantenservice te verbeteren.

Samsung schrijft in een persbericht het volgende: “In de afgelopen maanden heeft Samsung de Galaxy Fold verfijnd om te garanderen dat deze de best mogelijke ervaringen levert. Daarbij zijn niet alleen het ontwerp en de materialen van de Galaxy Fold verbeterd, ook is de tijd genomen om de klantervaring opnieuw te ontdekken.“

De Samsung Galaxy Fold is een high-end smartphone die beschikt over een 7,3-inch opvouwbaar scherm met een resolutie van 1536×2152 pixels aan de binnenkant, een klein Super AMOLED-scherm aan de buitenkant, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4380mAh accu. Aan de achterkant vinden we een driedubbele camera, bestaande uit een 12MP reguliere lens, een 16MP groothoeklens en een 12MP telelens. Daarnaast is er een 10MP + 8MP dual-camera en een 10MP cover-camera aanwezig.

Vanaf 20 december is de Samsung Galaxy Fold te bestellen in de kleur Cosmos Black voor €2.020. De smartphone is dan verkrijgbaar bij de Samsung Experience Store, Samsung e-store, KPN en T-Mobile.