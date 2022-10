Jongeren Kiezen Steeds Vaker Voor iPhone, Maar Samsung Blijft De Grootste Speler

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat steeds meer Nederlandse jongeren een iPhone aanschaffen. Zo heeft 60 procent van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar een iPhone. Samsung is echter een stuk populairder bij de oudere bevolking.

In 2018 gaven ongeveer 51 procent van de Nederlandse jongeren aan dat ze een iPhone gebruiken. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat dit aantal is gegroeid naar 60 procent. Het aantal Samsung-gebruikers in deze leeftijdsgroep daalde van 29 procent in 2018 naar 23 procent in 2022.

Ook in de leeftijdsgroep 24 tot 35 jaar is de Apple iPhone met een aandeel van 43 procent populairder dan Samsung met een aandeel van 37 procent. In de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar zien we de populariteit van Samsung echter steeds verder stijgen. Samsung heeft een aandeel van 46 procent, tegenover 32 procent van Apple. Bij 55-plussers is Samsung’s aandeel zelfs 53 procent, terwijl slechts één op de vier ouderen een iPhone heeft.

Het totale Nederlandse marktaandeel van Samsung bedraagt 43 procent. Apple heeft 35 procent van de Nederlandse markt in handen.

via [droidapp]