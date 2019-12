Huawei Zal De Huawei P40 In Maart Introduceren

Huawei heeft bekendgemaakt in welke maand de fabrikant de volgende vlaggenschip-smartphone zal introduceren. We krijgen de Huawei P40 in maart te zien tijdens een presentatie in Parijs.

Huawei CEO Richard Yu heeft tijdens een interview aangegeven dat Huawei eind maart de Huawei P40 zal presenteren in de Parijs. De Huawei P30-serie werd eerder dit jaar ook in de Franse stad aangekondigd. Aangezien de introductie eind maart zal plaatsvinden en Huawei doorgaans kiest voor een dinsdag, verwachten we dat de exacte datum 24 maart is. Yu heeft de exacte datum echter nog niet aangekondigd.

Yu laat verder weten dat de Huawei P40 een nieuw design krijgt en draait op Android 10 met EMUI 10. Het ziet er op dit moment naar uit dat de Huawei P40 opnieuw zonder Google-diensten zal worden gelanceerd.

via [droidapp]