Moto G9 Play, Plus en Power Ontvangen September-update

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Moto G9-serie. De Moto G9 Play, G9 Plus en G9 Power, die in 2020 op de markt verschenen, ontvangen de beveiligingspatch van september 2022. De update is ook in de Benelux te downloaden.

Smartphones ontvangen regelmatig nieuwe updates. Veel van deze updates brengen geen nieuwe functies met zich mee, maar zorgen er wel voor dat de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadaardigen. Zo ook de nieuwste update voor de toestellen in de Moto G9-serie. De twee jaar oude smartphones ontvangen namelijk de beveiligingsupdate van september 2022. In deze update worden enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt in de beveiliging van Android.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

via [droidapp]