Android 11 Komt Nu Binnen Op Samsung Galaxy S20-serie

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Mensen die hun toestel bij Vodafone hebben gekocht kunnen de Android 11-update als eerste downloaden.

Mensen met een Samsung Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra kunnen elk moment een One UI 3.0-update verwachten. One UI 3.0 is de nieuwste versie van Samsung’s software-schil die is gebaseerd op Android 11. Vodafone-branded toestellen ontvangen de update als eerste. Mensen die hun toestel bij een andere provider of webshop hebben gekocht moeten nog wat langer wachten. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je in het instellingen-menu handmatig op updates controleren.

One UI 3.0 brengt onder andere lay-out wijzigingen met zich mee. Ook hebben de camera-app en de spraakassistent Bixby een update gekregen. Daarnaast kun je de smartphones voortaan eenvoudig vergrendelen door twee keer op het scherm te tikken. Heb jij de update al ontvangen?

via [androidplanet]