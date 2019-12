Oppo Introduceert Reno3 en Reno3 Pro

Oppo heeft de opvolgers van de Reno2 aangekondigd. Het gaat om de Reno3 en Reno3 Pro, twee krachtige smartphones met 5G-ondersteuning. De Reno3-serie is momenteel alleen voor de Chinese markt aangekondigd.

De Reno3 Pro beschikt over een Snapdragon 765G-processor met geïntegreerd 5g-modem. De reguliere Reno3 is uitgerust met een MediaTek Dimensity 1000LG, een vooralsnog onaangekondigde 5g-soc. De Reno3 Pro heeft een 6,5-inch OLED-scherm met afgeronde randen en een uitsparing voor de selfie-camera. De Reno3 heeft een plat 6,44-inch scherm met een kleine druppelnotch.

Intern vinden we 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4025mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een vierdubbele camera. De Reno3 Pro verschijnt volgende week op de markt voor 3999 yuan, omgerekend ongeveer 515 euro. De reguliere Reno3 is vanaf januari verkrijgbaar voor 3399 yuan, ongeveer 435 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de Oppo Reno3-serie voor de Europese markt zal worden aangekondigd.

via [tweakers]