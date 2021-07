Samsung Galaxy S21-serie Krijgt Nieuwe Kleuren En Meer Werkgeheugen

Samsung is van plan om de Galaxy S21-serie uit te breiden met nieuwe kleuren. Ook zou de Zuid-Koreaanse fabrikant nadenken om de toestellen uit te rusten met meer werkgeheugen. Dit beweert de doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile.

Volgens de bron is Samsung onder andere van plan om de goedkopere modellen in de Galaxy S21-serie te voorzien van meer RAM. De toestellen die nu geleverd worden met 8GB RAM krijgen dus mogelijk 12GB RAM. Daarnaast zou Samsung de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra in nieuwe kleuren willen uitbrengen, maar details over deze kleuren ontbreken nog.

Eerder bracht Samsung de smartphone in de Verenigde Staten uit in de kleur Navy Blue-kleur. Deze kleur kennen we van de Galaxy S20 FE. Buiten de VS is de Galaxy S21 echter nog niet in deze kleur verkrijgbaar. Mogelijk zal Samsung op 11 augustus, tijdens de introductie van de Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 en Galaxy Watch 4, meer details bekendmaken over de vernieuwing van de Galaxy S21-serie.

via [droidapp]