“Gelekte Renders LG G9 (ThinQ) Tonen Vierdubbele Camera en 3.5mm-aansluiting”

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG brengt niet meer zo vaak smartphones op de markt als in voorgaande jaren, maar dit jaar kunnen we wel de LG G9 (ThinQ) verwachten. De smartphone is nu te zien op verschillende renders.

LG bracht de LG G8 ThinQ nooit in Nederland op de markt, maar de G8X ThinQ verscheen hier wel. Nu is het wachten op de LG G9 ThinQ, die te zien zou zijn op renders die OnLeaks heeft gemaakt in samenwerking met Cashkaro. De renders zijn gebaseerd op CAD-bestanden.

Een aantal dingen vallen op. Zo lijkt de LG G9 ThinQ te beschikken over een vierdubbele rear-camera. Voorop zien we een enkele selfie-camera in de notch van het scherm. We zien geen vingerafdrukscanner. Mogelijk zit deze verwerkt onder het scherm. Het scherm is waarschijnlijk een OLED-display die tussen de 6,7-inch en 6,9-inch groot is. Als laatste zien we dat LG de smartphone opnieuw uitrust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting, die naast de usb-c-poort en speaker-uitsparing is geplaatst.

Het is nog onduidelijk wanneer LG de LG G9 ThinQ zal introduceren, maar de voorganger kregen we te zien tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

via [AW]