Realme Deelt Foto’s Van X50 5G-smartphone

De Chinese fabrikant Realme heeft foto’s gedeeld van de Realme X50 5G. Zoals de naam al doet vermoeden is de smartphone uitgerust met 5G-ondersteuning. Realme zal de X50 5G tijdens de CES officieel introduceren.

De CEO van Realme plaatste de onderstaande foto’s op zijn Twitter-account. We zien op deze foto’s alleen de achterkant van de Realme X50 5G. Bij de foto’s werden geen specificaties vermeld, maar eerdere berichten spreken over een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 13MP telelens met 5x optische zoom en een 2MP macrolens.

Via andere bronnen verscheen nog een foto van de voorkant. Hierop zien we dat het scherm is voorzien van een uitsparing voor een dual-camera. Het scherm is volgens gelekte specificaties 6,57-inch groot. De accu heeft een capaciteit van 4100mAh en ondersteuning voor VOOC 4.0-snelladen. Intern vinden we een Snapdragon 765G-processor met ingebouwde X52-modem.

Realme zal de smartphone op 7 januari officieel introduceren.

via [tweakers]