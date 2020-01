Huawei Introduceert P30 Lite New Edition

Huawei heeft een nieuwe smartphone aangekondigd voor in de Huawei P30-serie. De P30 Lite New Edition is een geüpgraded versie van de P30 Lite met toegang tot de Google Mobile Services.

De Huawei P30 Lite New Edition beschikt over een 6,15-inch scherm met een Full HD+ resolutie, een Kirin 710 octa-core processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3340 mAh accu met 18W Quick Charge-ondersteuning, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. De rear-camera heeft een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Er is ook ondersteuning voor NFC en Dual-SIM. De smartphone draait op Android 9 Pie met EMUI 9.1.

De Huawei P30 Lite New Edition is vanaf 13 januari verkrijgbaar voor 349 euro in de kleuren Peacock Blue, Midnight Black en Breathing Crystal.

