Samsung-topman: “Opvolger Galaxy S10 Heet Galaxy S20”

Samsung-topman DJ Koh heeft tijdens een zakelijke presentatie op de CES 2020 bekendgemaakt dat de opvolger van de Galaxy S10 niet Galaxy S11 heet, maar Galaxy S20. De Galaxy S20 komt in drie uitvoeringen op de markt.

Samsung heeft officieel nog niks bekendgemaakt over de Galaxy S10-opvolger, maar achter de schermen heeft DJ Koh tegenover de pers aangegeven dat de nieuwe vlaggenschip-smartphone ‘Galaxy S20’ heet. De smartphone komt in drie uitvoeringen op de markt. Zo kunnen we straks de reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra kopen. De geruchten spraken al langer over de naamswijziging.

Volgens de geruchten krijgen de S20 Plus en de S20 Ultra een 6,7-inch en 6,9-inch scherm. Daarnaast zou de Ultra-uitvoering beschikken over een ‘Hubble’-camera met Space Zoom-functie. Hiermee kunnen gebruikers mooie nachtfoto’s maken. Alle drie de uitvoeringen kunnen waarschijnlijk in 8K-resolutie video’s opnemen. Verder verwachten we een 120Hz-scherm en camera’s met meer sensoren. Samsung zal de Galaxy S20-serie op 11 februari officieel introduceren.

via [androidplanet]