Details Xiaomi Mi 10 5G Gelekt

Via een Duitse website zijn de specificaties van de Xiaomi Mi 10 5G uitgelekt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone beschikt over een 6,57-inch 90Hz scherm, 12GB werkgeheugen, een vierdubbele camera en 5G-ondersteuning. De smartphone is te zien op de bovenstaande afbeelding.

De aankomende vlaggenschip van Xiaomi beschikt volgens een Duitse webshop over een 6,57-inch AMOLED-scherm van Samsung met een 90 Hz verversingssnelheid. Het scherm loopt aan de zijkanten door en heeft in de rechterbovenhoek een uitsparing voor de selfie-camera. Deze selfie-camera bestaat uit een 32MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 60 watt snelladen. Aan de achterkant vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens en een 2MP macrolens. De smartphone draait op Android 10 en krijgt in de Duitse webshop een prijskaartje van 599 euro.

Xiaomi zal de Mi 10 5G eind februari tijdens de MWC-beurs in Barcelona officieel introduceren.

