Samsung Galaxy A12 Ontvangt Android 11-update

Goed nieuws voor mensen met een Galaxy A12. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy A12. De update rolde vorige maand al uit in Rusland, maar nu is de rest van de wereld aan de beurt.

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy A12 melden dat ze de Android 11-update kunnen downloaden. Android 11 komt samen met de One UI 3.1-schil, die Samsung oorspronkelijk pas in juli zou uitrollen. Samsung loopt dus opnieuw voor op schema.

Na het installeren van de update krijg je onder andere toegang tot nieuwe notificaties, meer privacy-instellingen, een vernieuwde muziekspeler, verbeterde volumeregeling en een aangepaste interface. Ook is de beveiligingspatch van april 2021 toegevoegd. De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]