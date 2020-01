Lancering Nokia 9.2 PureView Uitgesteld

Er is nieuwe informatie opgedoken over de opvolger van de Nokia 9 PureView. De release van de smartphone zou zijn uitgesteld en de naam van de smartphone is gewijzigd.

Oorspronkelijk zou HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones, de Nokia 9.1 PureView in het tweede kwartaal van 2020 willen introduceren. Volgens een bron die doorgaans goed op de hoogte is van Nokia-gerelateerde nieuws, heeft HMD Global zijn plannen echter gewijzigd. De nieuwe smartphone zal nu pas aan het eind van 2020 op de markt verschijnen. Daarnaast heet de smartphone niet meer Nokia 9.1, maar Nokia 9.2.

HMD Global heeft de lancering mogelijk uitgesteld zodat de smartphone op de markt kan worden gebracht met de nieuwste processor van Qualcomm, de Snapdragon 865-processor. Hierdoor kan de Nokia 9.2 PureView nog een tijdje mee met de vlaggenschip-smartphones.

via [droidapp]