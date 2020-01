Nieuwe OnePlus-smartphone Heeft 120Hz-scherm

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de volgende smartphone van het bedrijf is uitgerust met een 120Hz-scherm. De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung is verantwoordelijk voor dit oled-scherm. De huidige OnePlus 7T en 7T Pro beschikken over een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz.

Pete Lau heeft tijdens een gesprek met The Verge aangegeven dat de smartphone beschikt over een memc-chip. Memc voegt extra frames toe aan video’s zodat ze op 120Hz kunnen worden afgespeeld. Gebruikers kunnen het scherm terugschakelen naar 60Hz als ze hier behoefte aan hebben.

Het oled-scherm heeft een 1440p-resolutie, een touchinput op 240Hz, een helderheid van 1000 candela per vierkante meter en hdr-ondersteuning. De snelle verversingssnelheid van 120Hz zorgt ervoor dat beelden vloeiender overkomen, wat vooral opvalt tijdens het gamen. We weten nog niet wanneer de smartphone met 120Hz-scherm op de markt verschijnt.

via [tweakers]