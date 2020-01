Samsung Galaxy S20 Plus Te Zien Op Gelekte Foto’s

Er zijn voor het eerst foto’s uitgelekt waarop de Samsung Galaxy S20 Plus te zien is van beide kanten. We zien een vernieuwd design met aan de achterkant een grote rechthoekige cameramodule en aan de voorkant een groot scherm met dunne schermranden.

Volgende maand zal Samsung de Galaxy S20-serie introduceren. Dit is de opvolger van de Galaxy S10. Er duiken nu steeds meer details op in het geruchtencircuit, waaronder verschillende foto’s waarop de smartphone te zien zou zijn. De Galaxy S20 Plus op de onderstaande foto’s komt overeen met eerdere renders van de smartphone.

We zien dat Samsung de selfie-camera heeft geplaatst in het midden van het scherm, net als bij de Galaxy Note 10. Het scherm heeft dunne schermranden en een kleinere afronding. De rear-camera zit in de linkerbovenhoek. Deze bestaat vermoedelijk uit een 108MP hoofdlens, een groothoeklens, een zoomlens met 5x optische zoom en een macrolens. De achterkant van de behuizing heeft een glanzende afwerking.

We verwachten dat Samsung op 11 februari drie uitvoeringen van de Galaxy S20 zal introduceren. Naast de Galaxy S20 Plus krijgen we een reguliere Galaxy S20 en een Galaxy S20 Ultra te zien. Daarnaast komt de Zuid-Koreaanse fabrikant met 5G- en 4G-varianten.

via [androidplanet]