Download Hier De Wallpapers Van Samsung Galaxy S20

Samsung zal de Galaxy S20-serie op 11 februari officieel introduceren, maar je kunt de officiële wallpapers van de vlaggenschip-smartphone nu alvast downloaden. De wallpapers zijn gedeeld door XDA Developers.

Op 11 februari krijgen we drie nieuwe smartphones te zien, namelijk de Galaxy S20, de S20 Plus en de S20 Ultra. De nieuwe vlaggenschip-smartphones van Samsung krijgen elke keer een aantal eigen wallpapers en die van de S20-serie zijn nu al uitgelekt. Op de onderstaande screenshot zien we een aantal samples.

We zien dezelfde soort wallpapers in verschillende kleuren. Dit komt omdat Samsung de S20 in verschillende kleuren op de markt brengt en sommige achtergrondkleuren beter passen bij andere kleuren behuizing. Gebaseerd op de wallpapers gaan we er van uit dat de Samsung Galaxy S20 in de kleuren zwart, blauw, roze en wit op de markt verschijnt. Je kunt een hier een zip-bestand downloaden van de onderstaande wallpapers in een resolutie van 3200 bij 3200 pixels.

via [AW]