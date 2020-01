Wat Mogen We Verwachten Van De Samsung Galaxy S11

Begin dit jaar zal Samsung de opvolger van de Galaxy S10 introduceren. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft zelf nog geen specificaties of afbeeldingen gedeeld, maar dankzij verschillende andere bronnen hebben we wel een idee van wat wij kunnen verwachten. In dit artikel gaan wij hier verder op in.

Introductiedatum Samsung Galaxy S11

Samsung heeft kort geleden bekendgemaakt dat het bedrijf op 11 februari een Samsung Unpacked evenement heeft ingepland. Dit evenement zal in San Francisco plaatsvinden en Samsung zal hier de nieuwste innovatie en smartphones presenteren. Samsung heeft zelf niet bekendgemaakt welke smartphones we tijdens de presentatie te zien krijgen, maar wij kunnen vrijwel met zekerheid zeggen dat het gaat om de nieuwste toestellen voor in de Samsung Galaxy S-serie. De voorgaande Galaxy S-smartphones werden namelijk ook in februari gepresenteerd. We verwachten dat de Galaxy S11-serie begin maart in de winkels ligt.

Naast de Samsung Galaxy S11 krijgen we tijdens de Samsung Unpacked-presentatie mogelijk ook de Galaxy Fold 2 te zien. Dit is volgens de geruchten een opvouwbare smartphone met een clamshell design. Als laatste mogen we op deze dag de nieuwe Galaxy Buds+ verwachten. Dit zijn de nieuwste volledig draadloze oordopjes van het bedrijf.

Galaxy S11 of Galaxy S20

We hebben het over de opvolger van de Samsung Galaxy S10, maar over de naamgeving is nog wat onduidelijkheid. Het ligt voor de hand dat Samsung de opvolger “Galaxy S11” noemt, maar volgens de nieuwste geruchten krijgt de smartphone de naam Galaxy S20. Een mogelijke verklaring voor de naamswijziging is het jaartal. Door de smartphones voortaan S20, S21, S22 enzovoort te noemen weet je precies hoe oud de smartphone is.

We kunnen deze geruchten nog niet bevestigen, aangezien Samsung hier zelf niks over heeft gezegd. Hoe denken jullie over een eventuele naamswijziging?

Specificaties Samsung Galaxy S11

Wat we het liefst willen weten is over welke specificaties de Galaxy S11/S20 beschikt. Gelukkig zijn er al verschillende details voorbijgekomen in de geruchtenmolen.

Ten eerste kunnen we drie verschillende uitvoeringen verwachten, namelijk de reguliere Galaxy S11, de goedkopere Galaxy S11e en de grotere Galaxy S11+. Alle drie de uitvoeringen krijgen waarschijnlijk ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het scherm van de S11e is tussen de 6,2-inch en 6,4-inch groot. De reguliere S11 heeft een 6,7-inch scherm en de S11+ krijgt vermoedelijk een 6,9-inch scherm. Uit gelekte renders kunnen we opmaken dat de schermen zijn uitgerust met een in-display vingerafdrukscanner.

Over de camera is nog wat onduidelijkheid. Eerder werd er namelijk gesproken over een vijfdubbele camera, maar op de nieuwste renders zien we een vierdubbele camera. Deze camera zou bestaan uit een 108MP hoofdlens, een groothoeklens, een telelens en een Time of Flight-sensor. De Galaxy S11e beschikt waarschijnlijk over een driedubbele camera. Naast de lenzen vinden we een led-flitser. Details over de selfie-camera zijn nog niet uitgelekt. We weten alleen dat de selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm.

Intern mogen we uiteraard de nieuwste en krachtigste hardware verwachten, maar veel specificaties zijn nog niet uitgelekt. De smartphone is waarschijnlijk uitgerust met een Exynos 865- of 990-processor en een grotere accu. De accu van de Galaxy S11 zou een capaciteit van 3900 mAh hebben. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt. De nieuwe vlaggenschip-smartphones draaien uiteraard op Android 10 met de OneUI 2.0-schil.

Prijs

Ook de adviesprijzen zijn nog niet uitgelekt, maar we hebben wel een redelijk idee. Zo zal de Galaxy S11e (of S20e) rond de 750 euro gaan kosten. De reguliere Galaxy S11 (S20) kost ongeveer 900 euro en voor de Galaxy S11+ (S20+) mag je 1000 euro op tafel leggen. De smartphone is onder andere verkrijgbaar via Mobiel.nl. Totdat Samsung de smartphone officieel introduceert houdt Mobiel.nl al het nieuws rondom de Samsung Galaxy in de gaten.

Kijken jullie al uit naar de introductie van de Samsung Galaxy S11 of S20? En zijn jullie van plan om de smartphone aan te schaffen?