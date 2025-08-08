Oude Samsung Galaxy S20 Ontvangt Toch Nog Software-update

De Samsung Galaxy S20, die al meer dan vijf jaar oud is en officieel geen softwareondersteuning meer heeft, ontvangt onverwachts toch nog een update. Begin dit jaar zou de smartphone zijn laatste update ontvangen, maar nu staat er een nieuwe beveiligingsupdate klaar om te downloaden.

De Samsung Galaxy S20 verscheen in 2020 op de markt. De smartphone kreeg al een jaar langer softwareondersteuning dan oorspronkelijk gepland, maar op 8 april stopte de ondersteuning officieel. De bron SammyGuru schrijft nu echter dat er toch nog een update klaarstaat voor de smartphones in de Galaxy S20-serie. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van juli 2025 installeert.

De update rolt als eerste uit in de VS, maar vermoedelijk rolt de update binnen enkele dagen ook uit naar de rest van de wereld. Na de installatie van de update ben je weer beter beschermd tegen malafide activiteiten.

via [AW]