Dit Krijgen We Tijdens Samsung Unpacked 2020 Te Zien

Samsung heeft op 11 februari een Unpacked-evenement ingepland. Op deze dag zal de Zuid-Koreaanse fabrikant de nieuwste producten introduceren. In dit artikel zetten wij de verwachtingen voor het evenement even op een rijtje.

Samsung Galaxy S20-serie

Op het Unpacked-evenement toont Samsung altijd de nieuwste smartphones voor in de Galaxy S-serie. Vorig jaar introduceerde Samsung de Galaxy S10, en dit jaar krijgen we dus de opvolger te zien. De opvolger heet overigens niet Galaxy S11, maar Galaxy S20. Volgens de geruchten brengt Samsung drie varianten van de nieuwste Galaxy S20 op de markt, namelijk de reguliere Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Daarnaast zal Samsung zowel 4G- als 5G-uitvoeringen lanceren.

Er zijn al verschillende details, afbeeldingen en specificaties opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de gelekte specificaties krijgt de Galaxy S20 een 120Hz-scherm met een kleine uitsparing voor de selfie-camera. Onder het scherm zit een zogeheten in-display vingerafdrukscanner, iets dat we al kennen van de Galaxy S10. Intern vinden we 12GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een Exynos 990-processor. Een koptelefoonaansluiting lijkt te ontbreken. De drie verschillende Galaxy S20 smartphones hebben elk een ander formaat scherm. De reguliere Galaxy S20 krijgt een 6,2-inch scherm, de Galaxy S20 Plus krijgt een 6,7-inch scherm en de Galaxy S20 Ultra een 6,9-inch scherm. Alle drie de smartphones hebben een waterdichte behuizing (IP68) en een grote accu met een capaciteit van 4000 mAh (S20), 4500 mAh (S20 Plus) en 5000 mAh (S20 Ultra).

De rear-camera bestaat uit meerdere lenzen, waarvan de hoofdcamera op de Galaxy S20 Ultra een 108MP-resolutie heeft. Ook heeft de smartphone een telelens met 10x optische zoom. Voorop vinden we een 40MP (S20 Ultra) of 10MP (S20 / S20 Plus) selfie-camera.

Opvolger Galaxy Fold

Waarschijnlijk krijgen we dit jaar ook de tweede opvouwbare smartphone van Samsung te zien. Volgens de laatste geruchten krijgt deze smartphone niet de naam “Galaxy Fold 2”, maar de naam “Galaxy Z Flip“. Het design is totaal anders dan die van de Galaxy Fold, die je als een boek openklapt. Samsung heeft nu namelijk gekozen voor een clamshell-design, waarbij de smartphone als een klaptelefoon openklapt. Dit design zagen we eerder al bij de opvouwbare Motorola Razr. Ook is het opvouwbare scherm een stuk kleiner, waardoor de Galaxy Z Flip zelfs opengeklapt niet veel groter zal zijn dan een reguliere smartphone.

Veel details over de specificaties hebben wij nog niet, maar de smartphone zal minder krachtig zijn en waarschijnlijk worden uitgerust met een mid-range processor. Hierdoor zal de Galaxy Z Flip ook een stuk minder gaan kosten dan de Galaxy Fold, namelijk onder de duizend euro. De huidige Samsung Galaxy Fold kreeg een adviesprijs mee van 2020 euro. Onlangs doken al een aantal foto’s op waarop de Galaxy Z Flip te zien zou zijn.

Galaxy Buds+

Als laatste kunnen we dit jaar een nieuwe versie van de Galaxy Buds verwachten. Dit zijn de volledig draadloze oordopjes van Samsung die onder andere concurreert met de Apple Airpods. De nieuwe Galaxy Buds+ heeft waarschijnlijk een langere accuduur, snellere oplaadtechnologie en verbeterde audiokwaliteit. Mogelijk is het design ook iets aangepast voor betere draagcomfort. Noise cancelling ontbreekt volgens de laatste geruchten.

De bovenstaande details zijn enkel afkomstig van geruchten. Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt. Het kan dus zijn dat sommige details afwijken of dat Samsung mogelijk zelfs meer producten voor ons in petto heeft. Waar kijken jullie het meeste naar uit?