Dit Verwachten We Tijdens Samsung Unpacked 2020

Veel mensen kijken al een lange tijd uit naar 5 augustus. Samsung heeft op deze dag namelijk een Unpacked-event ingepland waar Samsung de nieuwste producten van de Zuid-Koreaanse fabrikant zal introduceren. Als we de geruchten mogen geloven krijgen we een lange lijst producten te zien die wij in dit artikel bespreken.

Samsung Galaxy Note 20 Waar we zeker van zijn is dat Samsung tijdens Unpacked 2020 de opvolger van de Galaxy Note 10 zal introduceren. De Galaxy Note 20-serie bestaat waarschijnlijk uit drie toestellen, namelijk de reguliere Note 20, de Note 20 Plus en de Note 20 Ultra. De reguliere Note 20 kost volgens tech-lekker IceUniverse 999 dollar en de Note 20 Ultra kost 1299 dollar. Beelden van de Galaxy Note 20 Ultra zijn eerder al per ongeluk door Samsung uitgelekt.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy Note 20 Ultra onder andere over een 4K- scherm met een 120 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865 Plus-processor en een driedubbele rear-camera met een periscopische telelens.

Wil je niet wachten op de Galaxy Note 20 dan kun je nu alvast Samsung telefoons vergelijken op Telefoon.nl.

Opvouwbare smartphones We kunnen ook een nieuwe opvouwbare smartphone verwachten, of misschien zelfs wel twee nieuwe opvouwbare smartphones. Een teaser van Samsung gaf eerder deze week namelijk al een hint naar de komst van de Galaxy Fold 2, terwijl geruchten al lange tijd spreken over de komst van de Galaxy Z Flip 2.

De Galaxy Fold 2 krijgt volgens renders en tech-lekkers een iets aangepast design met een veel groter scherm aan de buitenkant. Achterop vinden we een verbeterde camera en het vouwbare scherm maakt gebruik van nieuwe materialen waardoor het scherm een stuk sterker moet zijn.

De Galaxy Z Flip 2 krijgt vermoedelijk een driedubbele rear-camera en een stereo speaker-opstelling. Veel specificaties zijn nog niet uitgelekt.

Galaxy Watch 3 Samsung komt ook met een nieuwe smartwatch, genaamd Galaxy Watch 3. Consumenten krijgen de keuze uit een 45mm model en een 41mm model, met of zonder 4G/LTE. De adviesprijzen variëren volgens Evan Blass tussen de 400 en 600 dollar. Het goedkoopste model van de 41mm-variant kost in Europa waarschijnlijk 379 euro. De smartwatch is te zien op de onderstaande afbeelding.

Samsung Galaxy Buds We krijgen ook de opvolger van Samsung’s volledig draadloze oordopjes te zien. De oordopjes hebben volgens de geruchten noisecancelling en betere speakers gekregen. Ingebouwde opslagruimte zorgt ervoor dat je ook zonder smartphone naar muziek kunt luisteren. Renders van de Samsung Galaxy Buds zijn al uitgelekt. De oordopjes komen op de markt in de kleuren zwart, wit en roze.

Samsung Galaxy Tab S7 Als laatste kijken we uit naar de nieuwste tablets van Samsung. Alhoewel het goed mogelijk is dat Samsung de Galaxy Tab S7-serie op een later tijdstip wil introduceren, verwachten sommige bronnen dat we de tablets al tijdens Unpacked 2020 te zien krijgen.

Volgens de geruchten bestaat de serie uit twee high-end tablets, namelijk de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7+ met een 11-inch en 12,4-inch scherm. De Tab S7+ krijgt een 10.000 mAh accu, een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, een 120Hz AMOLED-scherm en een dubbele rear-camera met led-flitser.

Galaxy Unpacked 2020 start op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd.