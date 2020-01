Samsung Galaxy A70 Ontvangt Beveiligingspatch Van Januari 2020

Goed nieuws voor de gebruikers van de Galaxy A70. Samsung heeft de beveiligingspatch van januari 2020 namelijk uitgerold naar de smartphone. De nieuwste beveiligingspatch pakt weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android aan, waardoor je toestel weer wat beter beveiligd is.

De nieuwste update voor de Galaxy A70 zorgt er voor dat de beveiliging weer up-to-date is. De update pakt tientallen kwetsbaarheden aan, maar brengt verder geen nieuwe functies met zich mee.

De beveiligingsupdate komt nu binnen in Nederland. Wel rolt Samsung updates in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Zodra de update voor jouw toestel klaarstaat ontvang je een notificatie.

via [droidapp]