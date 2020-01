Nokia 7 Plus Ontvangt Nu Android 10-update In Nederland

HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones, is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Nokia 7 Plus. De update brengt verschillende nieuwe functies en een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

De Nokia 7 Plus verscheen ongeveer twee jaar geleden op de markt met Android 8.0. In 2018 ontving de smartphone een update naar Android 9.0 en nu staat de Android 10-update klaar. Nederlandse eigenaren van de smartphone kunnen nu elk moment een OTA-update verwachten.

Android 10 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Een aantal van deze functies zijn een volledige donkere modus, nieuwe gestures, meer privacyfuncties en verbeterde notificaties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van december 2019. Deze patch dicht weer een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De Android 10-update is ongeveer 1422 MB groot. Het is daarom aan te raden om de update via WiFi te downloaden. Hebben jullie de update al gedownload?

