Deze Smartphone Heeft Een 44MP Dubbele Selfie-camera

Op de bovenstaande afbeelding zien we de eerste smartphone die is uitgerust met een dubbele 44 megapixel selfie-camera. De selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm. We weten nog niet om welke smartphone het gaat.

De foto is gedeeld door Arun Maini op het Twitter-account Mrwhosetheboss. Het gaat om een onbekende smartphone, maar in de tekst schrijft de bron wel dat de smartphone beschikt over een selfie-camera met twee 44 megapixel lenzen. Als de bron gelijk heeft is dit de eerste smartphone die beschikt over een selfie-camera met deze specificaties.

Het is nog onduidelijk wie de fabrikant, om wat voor lenzen het gaat en wanneer de smartphone officieel zal worden aangekondigd. Vermoedelijk gaat het om een toestel van de Chinese fabrikant Oppo, maar voorlopig moeten we het doen met de bovenstaande foto. We verwachten dat er binnenkort meer informatie opduikt, wat wij dan natuurlijk weer met jullie delen.

via [androidplanet]