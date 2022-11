Android 13-update Voor Samsung Galaxy A52 Aangekomen In Nederland

Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A52 kunnen vanaf nu de update naar Android 13 downloaden. De update, die als eerst binnenkomt op het 4G-model, brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Galaxyclub schrijft dat de Android 13-update voor de Galaxy A52 inmiddels is aangekomen in Nederland. Op dit moment is de update alleen beschikbaar voor de 4G-uitvoering van de Galaxy A52. Mensen met een 5G-model en mensen met de nieuwere Galaxy A52s moeten nog wat langer geduld hebben.

De Android 13-update is zo’n 2GB groot en komt samen met de One UI 5-schil en de beveiligingspatch van november 2022. De update rolt geleidelijk uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [androidplanet]