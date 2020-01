Android 10 Voor Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ Komt Nu Binnen In Nederland

Samsung is deze maand begonnen met de uitrol ban Android 10-update voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+. De update komt als eerste binnen in Duitsland en de Verenigde Staten, maar verschillende Nederlandse gebruikers melden echter dat ze de update ook al hebben ontvangen.

Verschillende smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant hebben inmiddels een Android 10-update ontvangen en de komende dagen komt de update ook binnen op de Samsung Galaxy S9 (+). De Android 10-update is voorzien van de One UI 2.0-schil en brengt onder andere een volledige donkere modus, meer privacyfuncties en een aangepaste interface met zich mee. De update installeert ook de beveiligingspatch van januari 2020. Deze patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Je ontvangt een notificatie wanneer de Android 10-update voor jouw toestel klaarstaat. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.