Specificaties Van Nokia 4.3 Opgedoken

Op het internet zijn specificaties van de Nokia 4.3 opgedoken. De opvolger van de bovenstaande Nokia 4.2 is een budget-smartphone die waarschijnlijk voor onder de 200 euro op de markt zal verschijnen.

De Nokia 4.3 is opgedoken bij een keuringsinstantie. Hierbij stond de nodige informatie over de smartphone. De Nokia 4.3 beschikt waarschijnlijk over een 5,7- of 5,8-inch HD+ scherm, een Snapdragon 439 of 450 processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een 16MP + 2MP rear-camera.

Aan de buitenkant vinden we verder nog een vingerafdrukscanner, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een Micro-USB aansluiting en een fysieke Google Assistent-knop.

De Nokia 4.3 komt waarschijnlijk op de markt in de kleuren Charcoal en Pink Sand voor een adviesprijs van 179 of 199 euro. Een releasedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]