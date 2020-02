Sony Xperia 1.1 Krijgt Vijf Camera’s

Sony zal tijdens de Mobile World Congress eind februari waarschijnlijk de opvolger van de Xperia 1 introduceren. De opvolger krijgt volgens de geruchten de naam Xperia 1.1 en de smartphone zou beschikken over een vijfdubbele camera.

Er is een afbeelding opgedoken waarop de rear-camera van de Sony Xperia 1.1 te zien zou zijn. We zien dat de camera beschikt over vijf lenzen. Volgens de geruchten gaat het om een 64MP hoofdlens, een 12MP telelens, een periscoopcamera, een 12MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Het is nog onduidelijk wanneer de Japanse fabrikant de Xperia 1.1 op de markt zal brengen, maar dit krijgen we vermoedelijk later deze maand tijdens de officiële introductie te horen.

