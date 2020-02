Smartphonetak Van LG Maakte 776 miljoen Euro Verlies In 2019

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG doet het nog steeds slecht op de smartphonemarkt. De smartphonetak van LG moest in 2019 een verlies noteren van 776 miljoen euro.

LG boekte met al zijn divisies een recordomzet, maar dit was niet te danken aan LG Mobile, de tak verantwoordelijk voor de productie van smartphones. De smartphonetak boekte in 2019 een omzet van 4,6 miljard euro, maar noteerde uiteindelijk een verlies van 776 miljoen euro. LG geeft aan dat de negatieve cijfers te danken zijn aan de tegenvallende verkoop van smartphones en de verhoogde marketinguitgaven.

LG is van plan om in 2020 gewoon door te gaan met het uitbrengen van smartphones. Het bedrijf zal zich vooral bezighouden met 5G-toestellen voor in het midden- en premium-segment.

via [AW]