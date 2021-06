“Specificaties Van Motorola Edge 20-serie Uitgelekt”

Motorola werkt aan een aantal nieuwe krachtige smartphones voor in de Motorola Edge-lijn. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass komen er vier ‘Edge 20’-toestellen. Hij weet ook al de nodige specificaties te delen. De duurste uitvoering krijgt volgens de bron een Qualcomm Snapdragon 870-processor.

De nieuwe smartphone met de codenaam Sierra of PStar lijkt onderin de high-end range geplaatst te worden. De smartphone heeft een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu. Net als de andere Edge 20-toestellen beschikt de smartphone over een 108MP hoofdlens. Naast de hoofdlens vinden we een 16MP groothoeklens en een 8MP telelens met 5x optische zoom.

De Berlin is een iets minder krachtige uitvoering en is uitgerust met een Snapdragon 778G-processor. De Berlin heeft hetzelfde scherm als de Sierra, maar wel een iets kleinere 4.000 mAh accu. Ook kan de telelens maar 3x inzoomen in plaats van 5x.

Als laatste komt Motorola met de Kyoto. De Kyoto verschijnt mogelijk op de markt onder de naam Edge 20 Lite en is uitgerust met een MediaTek Dimensity 720-processor, een 90Hz scherm en een 5.000 mAh accu. Vermoedelijk hoeven we niet lang meer te wachten op de officiële introductie van de Motorola de Edge 20-smartphones.

