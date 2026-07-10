Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 Uitgelekt

Samsung zal op 22 juli zijn nieuwste vouwbare smartphones introduceren, maar vlak voor de introductie zijn de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Galaxy Z Flip 8 al bijna volledig uitgelekt. Ook de nieuwste smartwatches zijn te zien op gelekte beelden.

We hoeven niet lang meer te wachten op de officiële introductie van de Galaxy Z Fold/Flip 8, maar waarschijnlijk komen we niet voor veel verrassingen te staan. De vouwbare smartphones zijn nu namelijk al volledig uitgelekt. We zien de Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 8 in verschillende kleuren op de onderstaande beelden. Ook zijn vrijwel alle specificaties al uitgelekt.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 8 een 7,6-inch hoofdscherm met een bredere 4:3 beeldverhouding. Het coverscherm aan de buitenzijde is 5,5-inch groot. De smartphone weegt 200 gram en is opengevouwen slechts 4,5mm dik. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een 4800 mAh accu.

Samsung brengt ook de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra op de markt, wat volgens de geruchten de rechtstreekse opvolger is van de Galaxy Z Fold 7. Ook deze uitvoering beschikt over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset. Verder zou de smartphone beschikken over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

We krijgen daarnaast ook een opvolger van de kleinere Galaxy Z Flip 7 te zien. De Galaxy Z Flip 8 krijgt volgens de geruchten vrijwel hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, een Exynos 2600-processor en een 4300 mAh accu. De smartphone weegt 180 gram.

Als laatste kijken we uit naar de Galaxy Watch Ultra 2 en de Galaxy Watch 9. De Galaxy Watch Ultra 2 beschikt over een 47mm behuizing, terwijl de Galaxy Watch 9 beschikbaar is in een 40mm en 44mm uitvoering. De smartwatches zijn verkrijgbaar in de kleuren crème, grafiet, lavendel, roze en groen.

Op 22 juli zal de officiële introductie plaatsvinden, waarna wij alle specificaties en overige details met jullie kunnen delen.

via [droidapp]