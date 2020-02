“Huawei Werkt Aan Android 10-update Voor Huawei Mate 9”

De Huawei Mate 9 is inmiddels 3,5 jaar oud, maar Huawei lijkt nog steeds van plan te zijn om de smartphone te voorzien van een nieuwe Android-update. In een reactie op Facebook laat de Chinese fabrikant weten te werken aan een Android 10-update.

De Huawei Mate 9 verscheen eind 2016 in Nederland op de markt. Inmiddels zijn we alweer meer dan drie jaar verder, maar Huawei is de smartphone nog niet vergeten. In de onderstaande screenshot zien we dat Huawei in een reactie op Facebook heeft laten weten dat de fabrikant druk met de ontwikkelingen van een Android 10-update voor de Mate 9 bezig is.

Wanneer Huawei van plan is om Android 10 uit te rollen naar de Mate 9 is onduidelijk, maar het is interessant om te zien dat de smartphone waarschijnlijk nog een update krijgt. De meeste smartphones ontvangen namelijk maar twee jaar lang Android-updates. De Huawei Mate 9 verscheen op de markt met Android 7 en draait inmiddels op Android 9.

via [droidapp]