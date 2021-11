Samsung Galaxy A52 Ontvangt Nieuwste Beveiligingsupdate

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor de Galaxy A52. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van november 2021 installeert. De update is ook al te downloaden in Nederland.

Regelmatig rollen fabrikanten beveiligingsupdates uit die de laatste kwetsbaarheden op de smartphones aanpakken. Mensen met een Samsung Galaxy A52 kunnen nu de beveiligingspatch van november 2021 installeren, zo blijkt uit meldingen van gebruikers. Deze patch pakt tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en in Samsung’s Android-schil aan, waardoor de smartphone weer een stukje veiliger is.

De update brengt alleen beveiligingsverbeteringen en eventuele stabiliteitsverbeteringen met zich mee. Voor nieuwe functies zullen gebruikers moeten wachten op de Android 12-update, maar we weten nog niet wanneer de Zuid-Koreaanse fabrikant deze update zal uitrollen. Je ontvangt een notificatie zodra je de beveiligingsupdate van november kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]