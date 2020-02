Oppo Zal Find X2 Deze Maand Introduceren

De Chinese fabrikant Oppo zal over twee weken de opvolger van de Find X introduceren. De introductie zal op zaterdag 22 februari plaatsvinden in Barcelona.

Oppo heeft uitnodigingen verstuurd voor een aankondiging op de vooravond van MWC 2020. Op de uitnodiging staat duidelijk dat het bedrijf de Oppo Find X2 zal introduceren. Dit is de opvolger van de Find X uit 2018.

De Find X2 is waarschijnlijk een van de eerste smartphones met een Snapdragon 865-processor. Volgens de geruchten krijgt de smartphone verder een 120Hz OLED-scherm en een periscopische camera die ver kan inzoomen. We verwachten dat de Find X2 ook in de Benelux op de markt zal verschijnen. Na de aankondiging zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]