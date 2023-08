Ook Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Augustus-update

Steeds meer Samsung-smartphones ontvangen de beveiligingspatch van augustus 2023. Nadat de nieuwste beveiligingsupdate eerder al uitrolde naar de Galaxy S22-serie en de Galaxy S20 FE, staat de update nu ook klaar voor de smartphones in de Galaxy S21-serie.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ of Galaxy S21 Ultra, dan staat er nu een nieuwe beveiligingsupdate klaar om te downloaden. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2023. Deze patch bevat enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date is.

Heb jij een Galaxy S21 FE, dan moet je nog wat langer geduld hebben, want de update staat momenteel alleen klaar voor de reguliere S21, de S21+ en de S21 Ultra. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]