Xiaomi Mi 10 (Pro) Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de nieuwste vlaggenschip-smartphones van de Chinese fabrikant aangekondigd. De Mi 10 en de Mi 10 Pro beschikken onder andere over een Snapdragon 865-processor, een 108MP camera en 5G-ondersteuning.

De twee verschillende modellen van de Xiaomi Mi 10 beschikken beide over een 6,67-inch AMOLED-scherm met afgeronde hoeken en een 90Hz verversingssnelheid. In een uitsparing in het scherm zit een 20MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Mi 10 Pro heeft ook een optie met 512GB opslagruimte.

Op de achterkant zit een vierdubbele rear-camera. Bij de Xiaomi Mi 10 Pro bestaat deze uit een 108MP hoofdlens, een 12MP telelens, een 8MP telelens voor nog verdere afstanden en een 20MP groothoeklens. De reguliere Mi 10 heeft dezelfde 108MP hoofdlens, maar dan in combinatie met een 13MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Xiaomi Mi 10 heeft een 4.780 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en 10 watt ‘reverse wireless charging’. De accu van de Mi 10 Pro heeft dezelfde eigenschappen, maar dan met een capaciteit van 4.500 mAh.

De Xiaomi Mi 10 is vanaf vandaag in China verkrijgbaar voor 3.999 Chinese yuan (8GB/128GB) tot 4.699 Chinese yuan (12GB/256GB). Dit is omgerekend ongeveer 526 euro tot 618 euro. De Xiaomi Mi 10 Pro is vanaf 18 februari verkrijgbaar voor omgerekend 658 euro (8GB/128GB) tot 790 euro (12GB/512GB). De Europese lancering zal vermoedelijk over een paar weken plaatsvinden.

via [AW]